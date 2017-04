Paris Expo Porte de Versailles se transforme

La modernisation de Paris Expo Porte de Versailles va s'effectuer en 3 phases étalées sur 10 ans. La première arrive à son terme. La place d’accueil a été intégralement repensée. «La Plaza» a été conçue comme un lieu de rencontre et d’échanges autour d’un anneau de LEDs de 40 mètres de diamètre. Dans le Hub des Services, un Relay et un Monop’Daily ont ouvert et offrent des services et des produits de proximité.



Le 23 novembre prochain, le nouveau pavillon 7 entièrement reconfiguré par l'agence Valode & Pistre, accueillera le Paris Convention Centre. Il s'agira du plus grand centre de congrès d’Europe.



Le communiqué explique que "Ce nouveau site, complémentaire du Palais des Congrès de Paris, permettra à Paris de recevoir les plus grands congrès mondiaux et offre des configurations sur-mesure. Avec une salle plénière jusqu’à 5200 places assises, connectée à 44 000 m² d’exposition, le Paris Convention Centre est un pari d’ores et déjà réussi : des manifestations de plus de 30 000 participants ont déjà confirmé leur venue et des congrès d’envergures sont panifiés jusqu’en 2022".



Dans le "petit parc", la façade du Pavillon 1 se drape désormais d’une grande voile métallique de couleurs argentée et dorée signée Dominique Perrault.



Afin de faciliter les périodes de montage et de démontage, et garantir le confort des piétons, une nouvelle terrasse logistique a été aménagée ainsi que des travelators installés le long de l’allée centrale.



L’activité de Viparis représente 1,2 milliard d'euros de retombées directes et plus de 5 milliards d'euros de retombées indirectes par an pour l’économie francilienne.