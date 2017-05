Paris à nouveau la reine des congrès internationaux

Selon le dernier rapport de l’International Convention and Congress Association (ICCA) publié le 8 mai, Paris est la 1ère destination mondiale pour l’accueil de congrès organisés par des associations internationales en 2016. La capitale a en effet accueilli 196 congrès internationaux l'année dernière, ce qui lui permet de devancer Vienne (186), Barcelone (181), Berlin (176) et Londres (153).



Un record d'affluence en 2016

Par ailleurs, le secteur des congrès se porte bien. L'étude menée par l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris indique que la ville lumière a reçu 1 118 congrès (+11,4 % par rapport à 2015) et 854 000 congressistes (+12,2 % par rapport à 2015) en 2016. Un nouveau record pour la capitale. L'organisation estime " dans un contexte post-attentats très difficile pour le tourisme à Paris, ces résultats sont particulièrement remarquables. Sur la période 2006-2016, Paris et sa région ont accueilli près de 11 000 congrès et 7,8 millions de congressistes".



En 2016, l’activité des congrès a généré 1,2 milliard d’euros de retombées économiques et plus de 20 000 emplois dans les secteurs de l’organisation d’événements (location de site, prestations d’accueil, traiteur…) et du tourisme (transports, hôtellerie, restauration, sorties…).



Les très grands congrès en forte progression

Les congrès de petite et de très grande taille sont en hausse en 2016 : les congrès de moins de 500 délégués ont augmenté de 5% tandis que les congrès de plus de 5 000 participants ont progressé de 22% par rapport à 2015. Le nombre d’événement de taille moyenne, de 500 à 5 000 personnes, est pour sa part resté stable.



En outre, l'étude a remarqué une augmentation des congrès à rotation européenne et locale, en croissance respectivement de 4 et 2 points.



En termes de fréquence, les manifestations ayant lieu tous les ans ont augmenté de 14% et représentent ainsi près des trois quarts de l’ensemble des congrès. Les congrès à rotation nationale durent en moyenne 2,2 jours et ceux à rotation internationale 3 jours en moyenne.



Le secteur de la santé reste le domaine d’activité le plus représenté (37%) suivi de la technologie (11%) et des sciences (8%). Les lieux scientifiques accueillent 35% des événements contre 20% pour les centres de congrès. Ces derniers accueillent en revanche 65% de congressistes.



Enfin, les mois de juin, octobre et novembre rassemblent le plus de congrès sur l’année. Ils sont une très grande majorité (95%) à se tenir dans le Grand Paris (Paris + Petite Couronne).



Des rendez-vous d'envergure dans les années à venir

Dans les 3 prochaines années, Paris accueillera des congrès majeurs, notamment dans le futur Paris Convention Centre, plus grand centre de congrès européen situé dans le parc des expositions de la Porte de Versailles

- 2017 : 9th IAS Conference on HIV Science (7 000 délégués), 102nd Annual Kiwanis International Convention (5 000 délégués), 30th ECNP Congress (European College Of Neuropsychopharmacology – 6 000 délégués), 7th ECTRIMS Congress (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis Congress – 8 000 délégués)

- 2018 :The International Liver Congress (11 000 délégués), 28th International ERS Congress (European Respiratory Society – 20 000 délégués)

- 2019 : ESC Congress (European Society of Cardiology – 35 000 délégués)