Park Hyatt s'implante en Thaïlande

Situé au cœur de la ville, le Park Hyatt Bangkok s’est installé à quelques mètres des célèbres jardins de l'Ambassade Britannique. Adjacent également à l’un des centres commerciaux les plus luxueux de la capitale, l’hôtel et le centre sont liés par une forme de boucle fusionnant la plinthe et la tour et formant un huit tridimensionnel, un chiffre porte-bonheur dans la culture chinoise.L'établissement 5 étoiles dispose de 222 chambres dont 32 suites. Elles sont toutes équipées d'un grand bureau, une connexion internet gratuite, une bouteille d'eau gratuite, une machine espresso ou encore une télé LED.Les voyageurs d'affaires ont aussi à leur disposition plusieurs restaurants et bars, une piscine de 40m, un spa et un centre fitness. Les entreprises peuvent organiser des événements dans le bâtiment grâce à 12 salles de réunion couvrant un total de 2000m². La salle de bal peut recevoir par exemple des cocktails de 500 participants.Central Embassy88 Wireless Road,Lumpini, PathumwanTel: +66 2 012 123410330 Bangkok Thailand