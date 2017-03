Les travaux de renouvellement de ballast entre Blaisy-Bas et Dijon entraineront la suppression totale de tous les trains sur la ligne Dijon - Paris les 1 et 2 avril. Une opération qui sera renouvelée les 8 et 9 avril prochain. 20 km de lignes sont concernés par ces travaux. Plusieurs itinéraires de substitution sont proposés par SNCF qui conseille cependant aux voyageurs de reporter leur voyage. Des bus de substitution seront mis en place pour assurer les liaisons régionales.