Pas de vol direct Paris pour Cayenne ce jeudi

Les voyageurs d'affaires qui doit se rendre en Guyanne ou la quitter ce jeudi 6 avril devront se rabattre sur des vols via les Antilles : Air France a annulé son vol prévu aujourd'hui et Air Caraïbes n'opère pas le jeudi. En revanche, le vol AF qui relie Fort-de-France et Cayenne "opèrera normalement", selon le communiqué. Air France avait invoqué la semaine dernière un niveau insuffisant de la sécurité incendie pour l'accueil des avions gros-porteurs à l'aéroport Felix Eboué. Elle n'a assuré qu'un seul vol direct jeudi dernier entre la métropole et le département d'outre-mer, mais a renforcé son programme de vols moyens-courriers entre la Guyane et les Antilles.