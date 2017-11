Peter Bootsma, Air France KLM : "NDC est une formidable opportunité pour nos clients"

NDC devrait largement occuper l'actualité de ces prochains mois. Mais sur le sujet, il y a plus de questions que de réponses. Plus d'interrogations que de solutions… Quoi qu'en disent des compagnies aériennes. En ne délivrant les premières API qu'au mois de janvier prochain, Air France laissera peu de temps aux intégrateurs pour modifier ou créer des programmes capables d'exploiter totalement le contenu délivré par la compagnie aérienne. C'est sur ce point que la plupart des distributeurs, agences de proximité et TMC, attendent des explications du président Janaillac qui sera présent au Congrès de Lille.



Mais même pour lui, le dossier n'est pas simple. IATA, qui évoquait NDC depuis maintenant cinq ans, devra justifier le retard mis à délivrer les spécificités techniques qui ont permis la création des API et justifier la réalité de l'urgence qu'elle semble imposer aux transporteurs. En précipitant le mouvement, les compagnies aériennes prennent le risque de voir d'innombrables bugs se multiplier et, dans certains cas, de ne pas avoir les solutions technologiques immédiates pour répondre aux dysfonctionnements que l'informatique ne manquera pas de créer. Air France n'a pas encore précisé la nature des moyens qui seront mis en place pour assister les agrégateurs et les GDS qui souhaitent intégrer cette couche NDC.



Au-delà, intégrer un flux NDC dans d'autres sources, non XML, est un projet techniquement complexe qui inquiète un peu les professionnels du domaine. Certains moteurs de SBT, mono ou bi sources d'informations intégrées (principalement des GDS), ne sont pas adaptés à ces évolutions technologiques et une partie du cœur de leur programme devra donc être réécrit.



Voilà donc tous les enjeux de la rencontre lilloise. Mais au-delà de la simple technologie et des process qui bougent, la distribution devra se repenser. Se reconstruire autour de nouvelles règles qui pour certaines vont pénaliser leur chiffre d'affaires. Exemple concret : la fin du reversement des fees GDS aux agences pourrait leur coûter jusqu'à 20 % de leurs revenus. Quand on connaît les marges réelles dans le business Travel, le chiffre est loin d'être anodin.



Les compagnies aériennes aussi verront leur coûts GDS augmenter. La remise accordée à Air France pour la mise à disposition de son full content disparaît. Au final, sa facture pourrait s'alourdir de 20%. De quoi alimenter les analyses de certains spécialistes sur le prix plus élevé de la distribution directe.



Mais tous ces sujets, faute d'avoir était concrètement testés sur le terrain, ne trouveront pas de solution ces prochains jours. Air France le sait et préfère parler d'une évolution de la distribution plutôt que d'une disruption totale de l'offre. Dans les entreprises, ou l'utilisation des SBT est montée en puissance, le sujet est loin d'être aussi simple que veulent bien le dire les TMC. Tout le talent d'Air France et de son président sera d'expliquer, le plus simplement possible, à quoi ressembleront les premiers mois de 2018. Mais là, plus qu'ailleurs sans doute, il faudra faire preuve d'imagination faute de pouvoir s'appuyer sur des faits concrets.



Pour en comprendre les contours, nous avons demandé à Pieter Bootsma, EVP Marketing, Revenue Management & Network chez Air France-KLM, et à Emmanuelle Gailland, VP Distribution de la compagnie française de détailler NDC et sa mise en place chez Air France.