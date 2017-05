Peu de trains au départ de Toulouse pour le pont de l’Ascension

Premier grand chantier, celui de la ligne entre Narbonne et Toulouse avec quasiment aucun train prévu du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 2017. Autres opérations, celles menées en gare de Nîmes pour effectuer le remplacement d'aiguillages et moderniser une partie de la voie ferrée ou les remplacements d’aiguillages en gare de Moux, Marcorignan et Lézignan-Corbières.



A Toulouse, SNCF va poser des drains destinés à l’assainissement du jeudi 25 mai à 6 h 30 au dimanche 28 mai à 14 h 25 et engagera parallèlement un renouvellement des voies. La circulation des trains sera fortement perturbée voire totalement interrompue.



Enfin, sur la ligne entre Toulouse et Paris via Limoges la circulation des trains est interrompue du jeudi 25 à 16 heures au dimanche 28 mai 2017 à 16 heures. A priori, les trains à destination de Paris via Bordeaux sont maintenus.



Les horaires pourraient être adaptés aux travaux et SNCF invite les voyageurs à suivre les évolutions de circulation au 0800 88 60 91 (service et appel gratuits).