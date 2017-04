Philippe Poutou, victime d'un buzz dans les salons d'Air France

Première remarque: " Air France met ses salons à la disposition des candidats, de tous les candidats, pour des raisons de sécurité ". Une règle appliquée à la lettre en raison des risques qu'ils peuvent rencontrer en restant dans des endroits publics et visibles de tous.



Mais dans le cas de Philippe Poutou, la réalité est tout autre. Julien Salingue, co-fondateur d'Acrimed, interviewé par LCI a été formel " Ce ce n'est pas un salon VIP mais un espace accessible gratuitement aux gens qui ont la carte flying blue d'Air France, ce qui est le cas de Philippe Poutou qui se déplace beaucoup entre Paris et Bordeaux et plus récemment pour la campagne présidentielle où il a déjà fait près de 32 meetings ". Tout simplement ! Un vrai voyageur d'affaires, en quelque sorte.