Pour le SCARA, le CDG Express est un "échec annoncé"

Face à la possibilité d'utiliser la ligne 17 du métro pour desservir l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle d'ici 2024, le SCARA estime que la construction du CDG-Express est "une desserte parallèle onéreuse et non viable qui fait peser une contrainte financière inutile et une fois de plus pénalisante pour les compagnies aériennes" .



L'organisation assure que sa proposition jamais étudiée d'utiliser la ligne 17 du métro pour faire passer des navettes CDG-Express est une solution est " plus efficace tant en termes financiers qu'en termes d'efficacité, puisqu'elle s'inscrit dans le maillage du métro et de ses nombreuses possibilités de correspondances, contrairement à CDG-Express qui n'est relié à aucun réseau" .



Parmi les défauts du projet en cours de développement, le Scara souligne également que la rame du CDG Express ne sera pas en pilotage automatique intégral, le tarif élevé du billet (24€) et le risque d'augmentation des taxe pour les compagnies aériennes.



Le SCARA ajoute "la taxe prélevée sur les billets d'avion a été brutalement augmentée de 40%, alors que les travaux n'ont pas même encore commencé, augmentation qui représente un prélèvement annuel supplémentaire de plus de 20 millions d'Euros par an" . Il conclut : "Cette augmentation confirme les craintes du SCARA et les réserves émises par l'Autorité environnementale (CGEDD), par l'ARAFER et par de nombreux députés lors du débat à l'Assemblée Nationale quant aux prévisions budgétaires et au financement du projet actuel".