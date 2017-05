Pour sourire, quel type de voyageur êtes-vous ?

Il y a ceux qui n'oublient rien et ceux qui partent sans rien, ceux qui ne veulent rien changer à leurs habitudes et les assoiffés d'aventure, ceux qui resserrent leur planning pour tout voir de leur destination et... Bref, il y a en toute chose, y compris en voyage d'affaires, des genres humains très variables, croqués avec humour et talent par Sarah Cooper sur The Cooper Review . Il ne vous reste plus qu'à sourire !