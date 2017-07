Prague : le sanglier s'introduit dans l'aéroport et retarde un vol

"Le sanglier s’est introduit dans l’aire protégée de l’aéroport vers une heure du matin (dimanche 23H00 GMT)"

Nous avons eu déjà affaire dans le passé à des animaux à l’aéroport, mais je ne me souviens pas d’un sanglier".

Les animaux ont bien peu de considération pour le trafic aérien... Après les tortues qui sèment la zizanie sur le tarmac de JFK , c'est un sanglier qui a joué avec les nerfs du personnel de la plate-forme de Prague., a indiqué la porte-parole de l'installation, Marika Janouskova.La bête a alors bloqué un appareil d' Aeroflot à destination de Moscou pendant plus de 20 minutes. Refusant de bouger malgré l'intervention des policiers, elle a finalement été abattue.La porte parole de la police, Katerina Rendlova, a ajouté "La population des sangliers a fortement augmenté ces dernières années dans la région et cause de nombreux dégâts dans la banlieue de Prague. Les autorités tchèques cherchent donc à réduire le nombre de ces mammifères.