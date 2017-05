Préavis de grève des pilotes de Hop! du 3 au 8 juillet inclus

Ce ne sont pas les vols d'Air France qui sont concernés mais bien ceux de la filiale d'Air France qui vit encore les soubresauts de sa fusion. Le sujet ? C'est la convergence des 3 accords d'entreprise des compagnies initiales de Hop! (pour mémoire: Airlinair, Regional et BritAir) qui disposent d'avions différents avec des pénibilités différentes pour les pilotes. Et, cerise sur le gâteau, il faut également évoquer les questions de mobilité vers la Maison mère, Air France.



Les discussions durent depuis le mois de septembre dernier. Le SNPL a été préoccupé par quelques différents et incidents internes si bien que, selon plusieurs sources, il se sentirait quelque peu distancé par les deux autres syndicats de pilotes qui avancent un peu plus vite que lui. Alors cette grève, tactique syndicale ou vraie volonté de mettre de la pression sur la Direction ? ll reste encore 6 semaines pour discuter avant l'échéance de l'accord d'entreprise.