Prenez donc un livre à Genève !

Le Québec, hôte d’honneur, fait traverser l’Atlantique à pas moins de soixante de ses écrivains. Autant de voyageurs d'affaires, en quelque sorte ! Environ 1000 auteurs suisses et internationaux sont attendus sur les dix scènes thématiques désormais incontournables du salon, augmentées cette année d’une nouvelle scène médias. Le Prix du Public du Salon du livre de Genève livre les 10 romans de sa sélection et ses 10 jurés populaires. Un nouveau programme " De l’écriture à la promotion " est proposé aux jeunes auteurs. Une programmation haute en couleur confirmée par l’identité visuelle du salon célèbre cette année les caractères affirmés et multiples qu’il partage avec ses visiteurs. Dany Laferrière, Frédéric Lenoir, Pascal Bruckner, Joseph Joffo, Luc Ferry ou Jean-Christophe Rufin sont d’ores et déjà annoncés présents.



Un salon pour tous les caractères qui soigne particulièrement l’offre pour ses différents publics cette année.

Un salon du livre pour les enfants avec les rencontres, ateliers et contes quotidiens sur l’Îlot Jeunesse proposé par Payot Libraire, l’espace La fabrique 100% interactive, l’exposition impertinente imaginant les « Héro(ïne)s » de la bande dessinée... et la halte-garderie pour les plus petits.

Un salon pour les adolescents et les jeunes adultes avec l’espace young adult, sa librairie des littératures de l’imaginaire, ses booktubeuses et ses youtubeurs d’Emma Verde à Lolywood, la scène de la bande dessinée, ses ateliers du strip, ses dédicaces de Zep, Derib et Bertschy ou sa rencontre cosplay.

Un salon pour les femmes avec une programmation Romance et des auteures romantiques contemporaines, Emily Blaine, Marie Vareille ou Rachel Zufferey, l’exposition des photographies d’Ella Maillart, le focus sur les femmes et l’islam du pavillon des cultures arabes avec des écrivaines comme Fawzia Zouari ou Joumana Haddad, la rencontre autour des femmes fortes de Barbara Polla et Manon Schick ou encore la présence de la Womanity Foundation au salon avec son ambassadrice Dona Bertarelli.

Un salon pour les gourmands avec la cuisine des livres et ses rencontres et ateliers quotidiens autour du goût et des sens.

Un salon pour les voyageurs avec l’exposition « Les Explorateurs en Amérique du Nord » des écrivains-voyageurs Louise-Marie et Elise Blanchard, les aventuriers Sarah Marquis, Bertrand Piccard ou Cédric Gras, l’espace Chaman des éditions Chaman et l’exposition de photographies de Patrick de Wilde « Les visages de l’invisibles », l’espace de Culture Valais tout en nature ou encore l’exposition des finalistes du prix du Photographe Voyageur.

Un salon pour les grands lecteurs de polar ou de fiction en général, qui feront le plein de lectures dans la dizaine de librairies thématiques du salon ou sur les stands des centaines d’éditeurs présents.

Un salon pour les intellos avec les débats d’idées autour du transhumanisme, de l’islamisme ou de l’actualité politique internationale sur la scène philo avec des penseurs comme Luc Ferry, Jean Birnbaum, Pierre Gisel, Rachid Benzine, Jean Romain, Thomas Guénolé ou Alexandre Jollien.



Pratique

Mercredi 26 - dimanche 30 avril 2017

Tous les jours de 9h30 à 19h00, sauf le vendredi : nocturne jusqu’à 21h30.



Entrée adulte : chf 12.-

L'entrée du salon est gratuite toute la journée du mercredi 26 et le vendredi 28 avril à partir de 17h.



Y aller :

En train : gare CFF de Genève Aéroport

En voiture : autoroute, direction Aéroport-Palexpo

En transports publics TPG : lignes Nos 5, 23, 28, F et Y