Product Manager H/F pour Infinite Hotel

Au sein du pôle Product Management, rattaché(e) au Responsable d’équipe Product Management, vous serez en charge de la gestion et de l’optimisation d’un portefeuille d’hôtels.Pour chacun des hôtels dont vous aurez la responsabilité, vos principales missions seront les suivantes :- Analyser les ventes de votre portefeuille afin d’initier des actions commerciales ciblées,- Négocier de nouveaux contrats,- Négocier des offres et promotions,- Négocier les stocks, releases et minimum stay,- Négocier les renouvellements de contrat.De formation Bac +4/5 (école d’ingénieur, école de commerce, école hôtelière, universitaire idéalement avec la spécialisation Revenue/Yield Management).Vous justifiez d'une première expérience en qualité de product / market / contract manager et d’une solide expérience en négociation.Vous bénéficiez en parallèle d’une bonne connaissance du secteur de l’hôtellerie / tourisme.Excellent(e) négociateur, vous faîtes preuve d’un esprit entreprenant et êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre capacité d’analyse.Vous êtes à l’aise avec les différents outils métier (PMS, Channel manager, RMS…) et possédez impérativement de bonnes compétences sur Excel ainsi que des affinités avec les systèmes d’information.Lieu de travail: Levallois Perret – métro ligne 3 arrêt Anatole FranceContrat : Contrat à durée indéterminéeDate de début : Octobre 2017Rémunération : A déterminer selon le profilLes réponses doivent être formulées par mail à : recrutement@infinitehotel.com