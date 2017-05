Programmes de fidélisation : il y a moins de sièges offerts en primes

Les voyageurs d'affaires qui veulent utiliser leur programme de fidélisation pour obtenir des billets gratuits ont de plus en plus de difficultés pour le faire : 72,4% ont obtenu la concrétisation de leur demande en 2017 contre 76,6% en 2016. La clientèle américaine ne semble pas touchée contrairement aux membres de programmes de fidélité d'autres pays du monde.



airberlin, JetBlue et Southwest - trois compagnies présentes dans le top 6 depuis 2014 - sont toujours en tête du classement des meilleurs programmes. L'étude précise "Southwest est à présent en première position, seule, avec un score remarquable de 100 %. Toutes les demandes de vol avec siège gratuit offert ont terminé sous le seuil de 12 500 points/miles pour un vol national. Mieux encore, cette compagnie a proposé à chaque fois trois choix possibles (au minimum) pour chaque demande enregistrée. Aucune autre compagnie ne fournit d'équivalent".



Par ailleurs, 3 autres concurrentes ont réalisé des percées importantes en 2017. Alaska Airlines est en 7ème position en termes de meilleure disponibilité en sièges gratuits contre une place de 14ème en 2016. Air Asia Group est montée en un an de la 19ème à la 9ème place tandis que Delta a fait un saut important en passant de la 16è à la 10ème en 2017.



Les 25 transporteurs qui figurent dans cette étude sont pratiquement les mêmes qu'en 2016. À l'exception des compagnies Hainan et Qatar, qui ont remplacé Alitalia et Virgin Australia.



Air France-KLM pour sa part est 15ème avec 62,5% de disponibilité de billets prime totale, perdant ainsi 4,3 points. Si on observe uniquement les récompenses en vols long-courriers (+25000 miles), le transporteur français est 8ème avec 61,4% (+1,4 point).



L'étude de 2017 révèle aussi que 9 compagnies aériennes ont perdu plus de cinq points en disponibilité de sièges offerts en prime. Six d'entre elles comme airberlin, Cathay Pacific, Emirates et Turkish Airlines connaissent des difficultés financières.



La disponibilité de sièges offerts en prime sur les vols long-courriers a baissé en moyenne de 0,8 point. Ce léger recul est en contradiction avec la progression constante des dernières années. Seules quatre compagnies arrivent à atteindre des disponibilités supérieures à 70% en 2017, elles étaient huit l'année passée.



"Les voyageurs réguliers sont mieux traités en matière de programmes de fidélisation par les compagnies aériennes génératrices de valeurs. Les 5 compagnies (Air Asia, airberlin, GOL, JetBlue et Southwest) qui se distinguent dans ce domaine ont une moyenne de 83,0%, alors que les transporteurs plus traditionnels enregistrent une moyenne de 69,8 %" , remarque également le rapport.





L'étude Reward Seat Availability effectuée par CarTrawler se fonde sur 7 420 recherches en matière de réservations et de tarifs réalisées par IdeaWorksCompany sur les sites Web de 25 programmes de fidélité au mois de mars 2017. Les dates de voyage s'inscrivent dans la période juin-octobre 2017 et l'étude a porté sur les vols phares de chaque transporteur pour mieux évaluer les dispositions proposées en sièges offerts.