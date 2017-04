Projet Boost : le montage juridique est à revoir !

délit de marchandage

Le calendrier va devenir plus que serré pour Air France si la compagnie veut maintenir le lancement de Boost fin octobre. Le SNPL affirmait depuis le mois de mars qu’il y avait un problème juridique avec le montage de la société filiale, soutenant qu’il pouvait y avoir un "" si la société volait avec ses propres avions et ses propres PNC (payés environ 40% moins cher qu’à Air France) mais avec des pilotes d’Air France et une commercialisation de la maison mère.Un avocat au Conseil d’Etat, Maitre Antoine Lyon-Caen, invité à rendre un avis par Jean-Marc Janaillac, a confirmé ce risque. Selon un courrier que s’est procuré La Tribune , l’avocat a donné raison aux pilotes: "".De quoi apporter de l’eau au moulin des pilotes qui, en reprenant les discussions sur le projet avec la direction ce mardi 11 avril, se sont trouvés en position de force. Mais ils n’acceptent pas la nouvelle proposition de la direction de "" des pilotes à la nouvelle compagnie, qui aurait sa propre commercialisation et ses propres droits de trafic, devenant ainsi un Transavia Bis.Après le passage en force avec les PNC, Air France imposera t-elle ses vues aux pilotes ? La compagnie comptait achever les négociations pour le 17 avril, cela s’annonce quelque peu difficile.