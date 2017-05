Promotion interne chez Gekko

À 27 ans, Marine Rosay est promue Responsable de la stratégie marketing et communication au sein du Groupe Gekko et de ses marques HCorpo, Teldar Travel, Miles Attack, Infinite Hotel.



Deux missions principales attendent Marine Rosay dans ses nouvelles fonctions : élaborer les stratégies marketing et communication des marques du Groupe Gekko afin de consolider leur visibilité auprès de leurs cibles respectives et accompagner leurs lancements sur de nouveaux marchés. Elle va ainsi encadrer 2 chefs de projet.



Diplômée en 2014 d’un Master Communication 365 de l’ECS Paris, Marine Rosay a rejoint en 2012 le groupe Gekko. D’abord chargée de communication durant les deux premières années, elle a ensuite été nommée chef de projets. Elle a également eu la responsabilité des stratégies de communication pour le lancement de Miles Attack et Teldar Travel en Belgique, en Espagne, au Luxembourg et au Portugal.