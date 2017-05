Qantas améliore son offre sur l'aéroport de Perth

L'aéroport de Perth va être doté d'une nouvelle aile internationale. Cette installation, où sera implantée Qantas, sera située sur les actuels T3 et T4. Les passagers y trouveront entre autres un espace extérieur proposant des sièges confortables, une zone de contrôle pensée pour offrir des transfères rapides ou encore de nouveaux magasins, restaurant et duty free.Outre les dessertes internationales de Qantas pour Singapour, Auckland et Londres, le bâtiment gérera aussi les liaisons domestiques du transporteur.La compagnie australienne a également prévu de construire dans ce nouveau édifice un lounge transit international. Les clients pourront s'y rafraîchir et se relaxer entre deux vols.Les travaux préparatoires ont débuté. Ce projet devrait être finalisé en mars 2018 à temps pour le lancement des vols direct Perth - Londres