Qantas ouvre un nouveau salon à Heathrow

Prévu pour accueillir 230 passagers, le nouveau salon de Qantas à Heathrow a été développé sur deux niveaux avec vue sur les pistes terrain d'aviation. Son concept ? Faire local et s'inspirer du pays. Conçus par Woods Bagot, les intérieurs reflètent Londres au crépuscule avec des verts profonds et un bleu appuyé tandis que les boiseries chaudes, la pierre et le laiton symbolisent l'architecture historique de la ville.



Pour les service, Qantas reproduit ce qui existe dans les autres salons de la compagnie comme le wifi, des espaces de travail modulables, des ordinateurs portables sans oublier six cabines de douche. Un bar à cocktails en marbre sous un lustre en laiton, à l'étage supérieur, sert des cocktails conçus par les spécialistes de Qantas ainsi que des vins et de la bière australiens et européens. Un bar à gin au niveau inférieur offre les meilleurs gins australiens et britanniques, ainsi qu'un service de barista toute la journée.



Avec une offre de restauration assurée par Sofitel, les voyageurs profiteront d'un service à la carte dans la salle à manger avec une sélection d'assiettes du jour comprenant des plats britanniques et australiens comme les beignets de courgettes ou de haloumi. Pour Alan Joyce, PDG de Qantas Group, " La Route Kangourou est au cœur de l'identité de Qantas et Londres est l'une de nos destinations les plus importantes ".



Situé au London Heathrow Terminal 3, le Qantas London Lounge est ouvert tous les jours de 8h à 20h30 aux clients Qantas voyageant en First and Business aux Qantas Platinum One, Platinum and Gold Qantas Frequent Flyers et à leurs invités. Il est également ouvert aux clients oneworld Emerald et Saphir éligibles, aux clients Emirates Skywards Platinum et Gold, aux membres du Club Qantas et à leurs invités



A partir du 25 mars 2018, Qantas proposera trois options de hub entre l'Australie et le Royaume-Uni : un service quotidien Sydney-Londres Qantas en A380 via Singapour, un service quotidien Qantas en 787 Dreamliner de Melbourne via Perth à Londres et des services quotidiens via Dubaï avec Emirates.