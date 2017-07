Qatar Airways déploie l'A380 sur Melbourne et change le menu

L'A380 de Qatar Airways effectue la liaison quotidienne entre Doha et Melbourne depuis le 1er juillet 2017. Il décolle de son hub à 20h10 pour se poser en Australie à 19h05 le lendemain. Le gros porteur s'envole ensuite de l'aéroport situé dans l’État du Victoria à 21h40 pour une arrivée dans le Golfe à 5h25 le lendemain.Pour célébrer le déploiement de l'A380, Qatar Airways a convié le chef George Calombaris, connu pour sa cuisine aux inspirations grecques, qui a imaginé des plats pour les passagers First et Business. Les mets seront servis jusqu'au 30 septembre.