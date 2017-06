Qatar Airways lorgne sur American Airlines

En pleine crise diplomatique dans le Golfe, le Qatar ne renonce pas à faire des affaires et annonce son projet d'acheter 4,75 % du capital d'American Airlines, souhaitant ensuite accroître sa participation en cas de feu vert du conseil d'administration de la société privée américaine. Manifestement, la Bourse américaine prend bien ce projet puisque le titre a gagné plus de 1% sitôt après l'annonce.



" Qatar Airways voit en American Airlines une bonne opportunité d'investissement ", a expliqué jeudi le groupe dans un communiqué, assurant ne vouloir s'impliquer ni dans la gouvernance, ni dans le management ni dans la conduite des activités de l'entreprise. American Airlines précise de son côté ne pas avoir sollicité cet investissement. "La proposition (...) ne changerait dans aucun cas ni la composition du conseil d'administration, ni la gouvernance, ni le management ni l'orientation stratégique", écrit le groupe, qui promet d'y répondre comme il se doit.



Ironie de l'histoire, American Airlines fait partie des compagnies qui accusent Emirates, Etihad et Qatar Airways d'avoir reçu 42 milliards de dollars de subventions de leurs gouvernements de tutelle depuis 2004.