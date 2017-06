Qatar Airways présente son siège business Qsuite

Annoncé une 1ère fois au salon ITB de Berlin , le nouveau siège QSuite de Qatar Airways a été inauguré à bord de son premier B77 lors du premier jour du salon du Bourget. Ce nouveau fauteuil, breveté par la compagnie du Golfe, propose le premier lit double de l’industrie en Classe Affaires.Rapprochant la business de la First, le fauteuil dispose de panneaux amovibles, permettant aux passagers de créer leur propre espace privé. En effet, les panneaux ajustables et les écrans de TV amovibles au centre des carrés donnent la possibilité aux collègues ou aux proches voyageant ensemble de transformer leur espace en une suite privée de 2 ou 4 personnes, pour travailler, dîner ou passer de bons moments ensemble..L'avion disposant du service Qsuite sera déployé à Londres à partir du 24 juin. Ce nouvelle offre sera également proposée prochainement à Paris et New York. Le transporteur qui a lancé la modernisation de la cabine business, prévoit d'avoir un avion équipé chaque mois.