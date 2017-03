Qatar et Etihad prêtent des portables pour ses vols vers les US

Les compagnies aériennes concernées rivalisent d'imagination pour que leurs clients ne soient pas pénalisés par les décisions américaine et britannique d'interdire les matériels électroniques à destination de leur territoire. Emirates collecte le matériel pour éviter les incidents, Qatar et Etihad les remplacent ! Pour permettre à leurs clients de continuer à travailler ou se distraire sur leurs vols vers les Etats-Unis, les deux compagnies ont en effet acheté des ordinateurs portables en nombre et les prêteront à leurs passagers à partir de la semaine prochaine.Les ordinateurs portables gratuits seront disponibles pour les passagers de classe Affaires qui voyagent sur tous les vols à destination des États-Unis et pourront être récupérés à partir de la porte de l'appareil avant l'embarquement. Les clients seront en mesure de télécharger leur travail sur un port USB avant de monter à bord ou a contrario pourront récupérer leur travail avant l'atterrissage. Les plus prudents se seront équipés de clés USB pour le faire et n'oublieront pas, si les données sont sensibles, de faire le nettoyage avant de rendre le matériel.Dans le même temps, les compagnies ont mis en place des procédures pour collecter, stocker et restituer le matériel interdit pendant la durée du vol. Etihad précise que cette procédure sera applicable sur ses vols à destination de New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, San Francisco et Washington, D.C.Parallèlement, les deux compagnies proposent du wifi gratuit, une façon de valoriser leurs services et de permettre aux passagers d'utiliser a minima leur smartphone à bord pour se distraire, en plus de l'offre de divertissement proposée dans leurs avions.