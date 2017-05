Quand ADP fait dans l’envolée lyrique pour les services aux passagers

"Paris Aéroport fait un bond dans le secteur du tourisme en France et propose désormais à l'ensemble de ses passagers, l'une des plus vastes palettes de services dans le monde du voyage", annonce dans une grande envolée lyrique Paris Aéroports. Concrètement, ADP veut inciter les voyageurs à réserver leurs vols sur son site qui propose plusieurs options pour les bagages (protection simple ou suivi via une puce RFID), un parking voire même une chambre d'hôtel sur l'aéroport. Le site permet également, depuis Paris, de réserver un véhicule pour New York, Tokyo ou Bamako sans oublier l’hôtel.



Autre innovation, déjà présente sur les SBT, la totalité des informations inhérentes à un voyage est intégrée à " Mon assistant " disponible en mobilité depuis l'application. Le voyageur est alors constamment tenu informé des évolutions de son vol, du comptoir d'enregistrement où il doit se rendre, etc.



Les voyageurs qui arrivent à Paris peuvent pour leur part réserver leur vol depuis l'application et auront le choix entre louer un véhicule ou récupérer auprès des points Tourisme Information leur nécessaire pour emprunter les transports en commun (Le Bus Direct, bus RATP, RER). Même possibilité pour la réservation de spectacles ou des entrées dans un musée.