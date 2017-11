Quand la low cost de Singapore Airlines fait mieux que la maison mère

Alors que Singapour Airlines (SIA) commence lentement mais sûrement à sortir la tête de l'eau après d'importantes pertes qui ont conduit au départ d'une partie de son personnel, c'est le succès insolent de Scoot qui inquiète les spécialistes. En moins de cinq ans, la compagnie économique - qui assure des vols moyens et longs courriers - a dépassé Silk Air, la filiale régionale de SIA, et commence à faire de l'ombre à SIA soi même. Pour eux, face à la concurrence asiatique, Singapour Airlines aura du mal à conserver son leadership sans une refonte de ces coûts est une adaptation de son programme de vol.



Autant de visions que la compagnie singapourienne a déjà intégrées à sa future stratégie de développement en ajustant sa capacité qui privilégie la classe affaires (plus 5,8 % de sièges) et une classe Premium qualifiée de l'une des meilleures au monde par la presse spécialisée.



Selon Mayur Patel, directeur régional des ventes d'OAG, " SIA a déjà commencé une démarche commerciale qui devrait lui permettre une meilleure approche de sa clientèle basée sur une offre de services différentes pour chacune des compagnies qu'elle possède ".