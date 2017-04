Quand le 1er avril inspire les compagnies aériennes !

c'est innovation encore secrète serait proposée à l'ensemble des compagnies aériennes pour limiter les coûts du pétrole

Vous avez été nombreux à apprécier le projet farfelu que nous avons prêté à Lionel Guérin et John Baird Smith d'utiliser les classes affaires des compagnies aériennes pour faire dormir les voyageurs d'affaires sur le tarmac de Roissy. Non, pas plus que le ballon qui devait relier Roissy à Orly il y a quelques années, cette idée n'est absolument pas dans l'esprit de Lionel et John même si certains de nos lecteurs étaient persuadés de la véracité de l'information. Nous leur présentons toutes nos excuses pour ce qui n'était qu'un canular du presque 1er avril.Poisson d'or à nos amis d'Air Transat qui ont proposé une innovation exclusive : des avions qui volent à l'eau d'érable . Un savant mélange de sirop (sans sucre) qui deviendrait le carburant universel des prochaines années. Pour la direction du groupe canadien, "". A quand le sirop de poisson dans les réservoirs de kérosène ?Air France de son côté a fait dans la simplicité en dévoilant le hamac, nouveau siège pour le voyageur d'affaires. Une plaisanterie drôle, illustrée d'une image insolite, qui a peu de chances de voir le jour compte tenu des turbulences du transport aérien ! De son côté, Emirates, prône la création d'un A380 à triple voire quadruple pont. Le transporteur du golfe reste persuadé que seule la capacité pourra sauver le transport aérien et ne cache pas qu'un avion à 1000 voire 1500 places seraient le bienvenu dans sa flotte. Pas certains qu'ils arrivent à séduire les acheteurs. Mais il est vrai que la compagnie du Golfe a poussé le bouchon du rêve puisque ce triple pont pourrait ainsi accueillir un billard et une piscine pour les passagers en classe affaires.