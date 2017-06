Que réserve aux voyageurs d'affaires le salon du Bourget qui s’ouvre aujourd’hui ? (avec vidéo)

A Paris, les deux avionneurs veulent surtout préparer l’avenir : le 797 pour l’américain et l’A322 pour l’européen. Seule certitude pour les acheteurs comme pour les voyageurs, ce sont les innovations à bord qui vont attirer le regard. Refonte des classes avant pour Qatar Airways et Emirates. Mais seul le premier devrait montrer le produit. Pas moins d’une dizaine d’annonces seront sans doute concrétisées au salon mais rien de très nouveau dans les avions avant 2019.



Deux autres univers intéressent le voyageur : les distractions à bord et le wifi. Contrairement à ce que l’on pendait il y a quelques années, l’internet sans fil à bord est plébiscité même si, techniquement, il présente encore de très grandes faiblesses (perte de signal, déconnexion, limitation d’usage et tarifs élevés). Côté distractions, la tendance est à la démesure : 3.000 films et émissions pour l’un, du streaming pour les autres et, présenté à Paris, un outil d’échange à bord pour partager des fichiers entre membres d'un même groupe.



Centre névralgique de l’innovation, le Paris Air Lab sera un espace de confrontation d’idées et le lieu d’expériences immersives en réalité virtuelle ou augmentée. Il proposera un parcours entre des îlots d’exposition consacrés à l’innovation dans le secteur aérospatial, en lien avec les filières numériques. 3 parcours sont ainsi privilégiés : « Aéronautique » (aéronefs du futur, aviation durable, propulsion...), « Numérique et nouvelles applications » (drones, connectivité, Usine Aéronautique du Futur...) et « Espace » (observation de la terre, agences spatiales...).