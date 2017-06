Quel est le profil de l'adepte des séjours bleisure ?

Plus d'un tiers des 675 voyageurs d'affaires nord-américains interrogés par la GBTA dans le cadre de l'étude "Extending Business Travel into Leisure Time – Bleisure Study" , prolongent leur séjour professionnel pour s'offrir quelques jours de détente. Les plus friands de ces pauses bleisure sont les Millennials (48%), loin devant leurs aînés de la génération X (33%) et les Baby Boomers (23%). Peut-être, tout simplement, parce qu'étant plus jeunes, ils ne connaissent pas encore les destinations ?



Le profil de l'adepte du bleisure

Le collaborateur nord-américain qui a prolongé son déplacement par quelques jours loisirs au moins une fois au cours des 12 derniers mois, a en moyenne réalisé 7 déplacements professionnels l'année passée. Il gagne 79 000 dollars par an et travaille pour une entreprise de 950 employés en moyenne. Il occupe plutôt un poste de cadre moyen (42%). En outre, 3 adeptes du bleisure sur 5 ont des enfants et 44% voyagent accompagnés pendant la partie loisir du séjour.



Par ailleurs, si 90% prennent plus d'une journée, seulement un quart (23%) prolongent de plus de 3 jours. Les voyageurs d'affaires prennent ainsi en moyenne 3 jours de loisirs.



Les collaborateurs s'offrent un week-end prolongé pour visiter une destination où ils aiment passer du temps (43%) ou encore découvrir un nouveau lieu (38%). 34% des sondés estiment également que le bleisure est un moyen moins onéreux de prendre des vacances. Le même pourcentage indique qu'ils ont besoin de prendre du temps loin de la maison et du travail.



L'impact du bleisure sur le programme voyages

39% des voyageurs ont payé l'écart des coûts de transport de leur séjour bleisure. Toutefois, 27% les ont laissé à la charge de leur entreprise et 26% ont indiqué qu'il n'y avait pas de différence tarifaire.



En outre, 12% des personnes interrogées ont rencontré des difficultés pendant la partie loisir du déplacement, difficultés qui ont nécessité l'intervention de l'agence de voyage ou du travel manager. De plus, 82% des voyageurs d'affaires restent dans le même lieu d'hébergement pour les parties business et loisir de leurs séjours. Les Millenials sont ceux qui ont le plus tendance à changer d'établissements.