Quelle est la destination MICE de l'année ?

Comme chaque année, Pro Sky, spécialiste des voyages de groupe sur-mesure, publie son Destination Report soulignant les tendances de l’industrie MICE. La France a repris cette année son titre de destination MICE, qui était revenu à l'Espagne en 2016. L'Hexagone a été plébiscité par 63% des sondés alors que son voisin ibérique a récolté 60% de votes favorables. Avec 6 points de pourcentage en moins comparé à 2016, le Portugal perd une place et ferme la marche avec 44% de vote en sa faveur.Concernant les évolutions les plus marquantes de cette édition, l'Italie affiche une belle progression (+18%) et monte sur la 4eme place. Le Royaume-Uni,5ème, a obtenu 32% de votes favorables.Paris revient aussi sur le devant de la scène. Alors que la ville lumière enregistrait le plus gros repli en 2016 (-22%), elle est la ville européenne la plus plébiscitée en 2017 avec 53% de votes favorables. Barcelone (51%) et Lisbonne (47%) complètent le podium.Tout comme pour les pays, les villes de Rome et Londres se hissent à la quatrième place avec 32% de suffrage, pour une évolution respective de +15% et +8%.Quelles sont les destinations tendances à suivre en 2018 et au-delà ? En Europe, la Hongrie et sa capitale Budapest montrent un fort potentiel. La destination a été sollicitée pour sa multitude d’activités réalisables pour un groupe MICE. La Pologne et le Monténégro font aussi bonne figure et attireront de plus en plus de monde dans les prochaines années selon l'étude. Au-delà du vieux continent, les professionnels de l'événement voient aussi un potentiel important pour des destinations comme le Mexique, la Colombie et la Corée du Sud.Ces destinations émergentes ont capturé l'attention des participants car elles offrent aux visiteurs la chance de découvrir quelque chose de nouveau et différent. Toutefois, le critère fondamental pour 75% des organisateurs interrogés lors de la sélection de la destination finale reste son accessibilité (+9% versus 2016). Ils privilégient ainsi les vols sans escale (93%), les horaires (79%) et les vols de moins de 2h30 (72%).L'étude complète est disponible sur ce lien