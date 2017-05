Quelle est la meilleure alliance aérienne ?

C’est SkyTeam qui reçoit le titre de meilleure alliance de compagnies aériennes 2017, avec un score de 7,50/10. Fondée à New York en 2000, elle est la troisième à émerger, trois ans après Star Alliance. Celle-ci se forme autour d’Aeromexico, Air France, Delta Air Lines, et Korean Air. Pourtant, c’est la dernière compagnie à avoir rejoint SkyTeam qui tire aujourd’hui l’alliance par le haut au niveau de l’expérience passager : Garuda Indonesia. Longtemps en difficulté et un temps sur liste noire de l’Union Européenne, la compagnie a remonté la pente de manière spectaculaire puisqu’elle affiche une moyenne sur Flight-Report de 8,5/10. La deuxième compagnie de ce classement SkyTeam est China Airlines, compagnie basée à Taïwan. Méconnue en France puisqu’elle ne vole pas vers Paris, CI a rejoint l’alliance en 2011. Delta Air Lines qui prend la troisième place du podium avec une note de 7,78/10. Korean Air affiche une note de 7,7/10. Avec son slogan sans équivoque « excellence in flight » mais le manque de renouvellement de ses produits la place dorénavant à la 7ème place de ce classement. Air France pointe à la 9ème place, juste devant KLM qui est 10ème. Si la compagnie tricolore a engagé avec succès la montée en gamme de ses cabines et de son catering, de nombreux points de défaillance l’empêchent de se hisser parmi les compagnies les plus primées.



oneworld prend la deuxième place de ce classement global avec une note moyenne de 7,44/10 pour les compagnies qui en font partie. C’est en 1999 qu’elle voit le jour à New York, avec American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific, et Qantas. Malgré des débuts bien moins ambitieux que Star Alliance, l’alliance est toujours là en 2017. D’emblée, oneworld a choisi de centrer sa stratégie sur la capacité à couvrir chacun des continents afin de proposer facilement des tours du monde à ses passagers. Aujourd’hui, l’ajout de nouveaux membres semble se faire au compte-gouttes et avec pour objectifs principaux la qualité de l’offre et la stratégie de développement. Deux des membres les plus récents sont Qatar Airways, choisie tant par la qualité de ses services que par son identité de compagnie du Golfe ; et TAM, malgré son ancienne appartenance à Star Alliance, suite au rachat par la compagnie chilienne LAN.

Au sein de oneworld, ce sont également 2 compagnies asiatiques qui mènent la cadence. La compagnie la mieux notée en moyenne est Cathay Pacific avec 8,6/10.



Star Alliance prend la troisième place de ce classement avec une moyenne de 7,23/10 pour l’ensemble des compagnies qui la compose. Malgré cette dernière place, Star Alliance compte six compagnies ayant obtenu une note moyenne supérieure à 8/10 : Egyptair (8,05), THAI (8,17), Turkish Airlines (8,2) ainsi que, sur le podium : EVA Air, ANA, et Singapore Airlines. Avec une note de 8,88/10, Singapore Airlines est clairement la compagnie qui mène Star Alliance sur le plan de l’expérience passager. Ce score est le meilleur toutes compagnies de ce classement confondues. ANA prend la deuxième place avec une note de 8,61/10.



Alors que seulement 3 compagnies ont des notes de 6/10 chez SkyTeam (Vietnam Airlines, Alitalia, Aeroflot) et oneworld (airberlin, American, Royal Jordanian), Star Alliance paye le choix qu’elle a fait de s’ouvrir largement en comptant dans ses rangs 9 compagnies ayant des scores de 6/10 (Croatia, Air India, SAS, Adria, Brussels, LOT, United, Air China et South African) ainsi que la seule compagnie de ce classement ayant une note de seulement 5/10 (Ethiopian).