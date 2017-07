Quels pays proposent des e-visas aux voyageurs d'affaires ?

Les e-visa, Esta & co facilitent grandement les démarches des voyageurs d'affaires en permettant de remplir les formalités d'entrée dans un pays en quelques clics. Et ce dispositif séduit également de plus en plus de gouvernements. La liste des pays ayant un système de délivrance de délivrance de visa électronique ne cesse de s'allonger. Le spécialiste des procédures et formalités visas Action-Visas a répertorié tous les pays proposant ce type de service aux Français. A garder dans ses fiches !