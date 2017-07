RATP : la Ligne 14 du métro parisien plébiscitée

En décembre 2015, elle avait déjà obtenu le certificat d’engagement vers l’excellence ou Committed to Excellence (C2E). Elle est aussi certifiée Qualité - Sécurité Environnement (normes ISO 9001 - ISO 14001 - référentiel OHSAS 18001) depuis 2011.



La ligne 100% automatique est la colonne vertébrale du futur réseau du Grand Paris Express. Mise en service en 1998, elle a déjà été prolongée à deux reprises ; à terme, elle fera la jonction entre le réseau historique parisien et le futur réseau du Grand Paris et conduira les voyageurs de l’aéroport d’Orly jusqu’à Saint-Denis-Pleyel, où elle sera en correspondance avec les lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris. La ligne 14 dans son ensemble comportera alors 21 stations sur 21,7 kilomètres, avec un temps de parcours entre Saint-Denis Pleyel et Orly de 39 minutes.