Radisson Blu étoffe son offre à Cape Town

Le Radisson Blu Hotel & Residence, Cape Town propose 214 chambres offrant une vue sur la ville, la montagne ou la mer. Elles sont équipées d'une smart TV, de prises USB, d'un mini bar et du wifi gratuit.L'établissement sud-africain, le 10ème du groupe Carlson Rezidor, met à la disposition de ses clients un restaurant et deux bars. Ils peuvent également se détendre au centre fitness ou à la piscine. Les voyageurs d'affaires peuvent également profiter d'une navette gratuite pour se rendre au centre historique du port de la ville Victoria & Alfred Waterfront.L'hôtel propose aussi aux entreprises 5 salles de réunions et 2 salles de conseil pour leurs manifestations. Elles sont toutes équipées des dernières technologies.22 Riebeek StreetCape TownAfrique du SudTel: +27 21 467 4000Fax: +27 21 467 4000Email: info.capetown.residence@radissonblu.com