Rail : 46 milliards d’euros vont être investis sur 10 ans

Le contrat pluriannuel conclu entre l’État et SNCF Réseau a été officiellement signé le 20 avril. Selon la loi de réforme ferroviaire du 4 août 2014, il a été établi pour "mettre en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit les orientations" .



Il stipule que plus de 46 milliards d’euros seront investis pour moderniser et renouveler le réseau en 10 ans. Il prévoit que :

- 28 Mds€ seront consacrés au renouvellement (ou régénération) du réseau, soit 3 milliards par an à partir de 2020.

- 2 Md€ (avec un effort de 300 millions par an de 2017 à 2019) seront consacrés sur 10 ans aux investissements industriels et technologiques (engins, informatique et outils digitaux, etc.) afin de moderniser et transformer rapidement la gestion du réseau.

- 4,5 Mds€ seront investis par l’État et les Régions dans les travaux de mise en conformité, tant pour la sécurité que pour l’accessibilité.

- 12 Mds€ seront investis pour le développement du transport ferroviaire régional dans le cadre des Contrats de Plan Etat-Région (CPER).



"Avec 46 milliards sur 10 ans prévus dans ce contrat, les budgets consacrés à la modernisation du réseau sont en très nette augmentation. Le contrat donne à SNCF Réseau les moyens d'engager sa transformation industrielle et de poursuivre la rénovation du réseau le plus structurant, le plus circulé tout en assurant le développement du réseau dans les régions. Le Gouvernement a fait preuve d’un volontarisme que je veux saluer et cette trajectoire va nous permettre de moderniser progressivement notre réseau" , s’est félicité Patrick Jeantet, Président Directeur général de SNCF Réseau.



En réponse aux efforts consentis par l’État et en complément des recettes supplémentaires liées aux péages et à l'augmentation du trafic, SNCF Réseau a pris des engagements d'amélioration de sa performance. Lancé le 4 janvier 2017, le plan de performance interne de SNCF Réseau prévoit 1,2 Md€ d’économies cumulé à l’horizon 2026.