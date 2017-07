@ Régis Chambert : et si le futur était bien plus geek ?

les gros

"Monsieur Chambert, votre article me donne à réfléchir.Je fais partie de cette génération Y qui trouve le passé bien meilleur pour ses valeurs, mais terriblement rétrograde dans sa façon de penser.La déshumanisation je ne suis pas ''pour'', ça me fait vraiment râler. Mais d'un autre côté, elles sont tellement pratiques mes petites applis !Voilà bien longtemps que je ne me suis pas documenté sur des chiffres. Mais...ça marche toujours ça, les TMC ? Je veux dire...En terme de progression, nombre de comptes ?Mon petit avis à moi, c'est que '''' (les très grands comptes) sont clients. Non pas pour maîtriser leur budget voyages, mais pour se débarrasser de la tâche. En bref, ils achètent un service, moyennant finances. Les TCM sont là pour les déresponsabiliser, les assister et ‘'''. Du pur service quoi !Pour les ''petits'' (dans ''petits'', je range tout le reste : PME, stars-up...) qui veulent maîtriser leurs coûts, j’ai envie de vous dire... Qu’Ils se débrouillent tout seuls. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. En revanche, effectivement, tout cela demande à être bien réfléchi. Analysé.L'autre jour, mon copain Dolu m'a demandé de l'aider à organiser pour lui un week-end à Londres. Un peu agacée je lui ai répondu : ''''.C'est là que je vous rejoins. C'est une compétence de savoir chercher, réserver, confirmer... Et je l'ai mesuré facilement quand mon ami Dolu, crayon de mine à la main et post it, m'a répondu ''Impensable...Pourtant issu de la même génération Y que moi, Dolu, devant toutes les sollicitations du Web, il est paumé. Mais Dolu, il est chauffeur routier, voyager n'a été son ''truc'' que très occasionnellement. C'est discutable, critiquable... Mais comme beaucoup d'utilisateurs modernes, j'ai une appli booking.Omg! Lol! #damned !Dans pas longtemps, j'imagine voir fleurir des petites boutiques, avec pignon sur rue, qui proposeront de fabriquer vos applis maison. Un peu comme on a vu fleurir ces boutiques de téléphonie au début des années 2000, vous voyez ?! Le marché de l'application sera moins marginal, démocratisé, abordable. Et un ''petit'' dirigeant d'entreprise pourra, entre midi et deux, venir faire fabriquer son appli, dans laquelle il demandera un icône ''déplacement'' (représenté par un petit avion qui décolle) et dans les fonctionnalités de cet icône, il aura pu intégrer toutes les règles et contraintes de sa politique voyages.Ainsi, Mr X ne pourra pas cocher librement la classe affaires en réservant son billet d'avion, puisque son patron ne l'y autorise pas.Et Monsieur X ne se rendra même pas compte qu'il a eu le choix entre easyJet et Air France, l’application aura choisi pour lui un compromis cohérent entre son besoin et la politique voyages mise en place par son entreprise.Débarrassé d'un choix trop vaste, il aura juste le sentiment d'avoir trouvé son billet.Qu'il soit initié ou non, comme Dolu. Oui je sais... Celà peut sembler moche.Mais les TCM trouveront alors une nouvelle place. Sans doute auprès des très vieilles générations, auprès de ceux qui continueront de dire ''''. J'imagine alors que le métier devra évoluer. Le BTC (business travel consultant) se déplacera à domicile, dans les entreprises... Donnera des formations, des explications...Le casque et le micro... c'était la génération A. "Julie T.