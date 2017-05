Regus Express atterrit à l'aéroport de Luxembourg

Le nouveau centre d’affaires Regus Express s'est installé au premier étage du Terminal de l’aéroport de Luxembourg. Il est accessible aux passagers ainsi qu'aux visiteurs extérieurs du lundi au vendredi de 7h à 19h.Le centre propose cinq salles de réunion, à partir de 60€, pouvant accueillir jusqu’à 50 participants. Les salles sont toutes dédiées au thème de l’aéroport. Elles sont ainsi baptisées : Caravelle, Constellation, Concorde, Seven-Three-Seven ou Jumbo Jet. Par ailleurs, elles offrent une vue imprenable sur le tarmac de l’installation, ainsi que sur les activités du terminal.Un système de cloisons amovibles a été installé dans la grande salle pour permettre de créer une pièce plus vaste, adaptée pour les conférences de presse, les grandes réunions, ou les présentations destinées à un public plus large.Un espace de coworking convivial ainsi que des bureaux privatifs sont également disponibles. Les réservations peuvent être effectuées à la journée, demi-journée ou encore à l’heure. Certains bureaux peuvent même être loués au mois.Tout comme la plate-forme, le centre Regus Express est équipé d’un réseau wifi haut débit et gratuit ainsi que du matériel informatique permettant d’imprimer et préparer ses présentations ou autres documents sur place. Les clients bénéficient d’un service de boissons et de restauration, incluant un menu petit-déjeuner, du thé ou du café. Des hôtesses assurent l’accueil du centre Regus Express et une assistance administrative est également disponible sur demande.