Regus fait du networking avec Sharp

Avec son algorithme de suggestion, Shapr proposera chaque jour aux clients du réseau Regus une sélection personnalisée d’une vingtaine de personnes dont au moins 3 seront issue de l’une des marques du réseau (Regus, Spaces et Stop&Work). Ils pourront ainsi se rencontrer dans les différents espaces de travail de Regus, partager des expériences, des conseils, des idées et ainsi provoquer de nouvelles opportunités professionnelles.Grâce à des technologies de SmartData et de Machine learning, Shapr croise plusieurs données (proximité géographique, centres d’intérêts, expériences professionnelles ...) et apprend de chacun des choix de ses utilisateurs, afin de leur proposer des profils de plus en plus adaptés à leurs attentes.