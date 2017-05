Renforcement des contrôles vers le Portugal du 10 au 14 mai 2017

En raison de la visite du Pape au Portugal les 12 et 13 mai 2017, la compagnie Aigle Azur informe ses passagers que les autorités ont suspendu l’accord de Schengen pour les vols au départ et à destination du Portugal, du 10 au 14 mai 2017.Au cours de cette période, il sera demandé par les services d’immigration aux frontières de détenir un document de voyage valide, à savoir un passeport ou une carte d’identité valide. Les contacts de tous les passagers seront également requis lors de l’enregistrement, et un contrôle des documents se produira à l’arrivée et au départ du Portugal.Afin de faciliter ces contrôles supplémentaires à l’aéroport et d’éviter tout retard de vol, Aigle Azur invite fortement ses passagers àA noter que les déplacements du pape dans le pays vont également avoir des répercussions sur la circulation de et vers Fatima les 12 et 13 mai, lorsque le Pape François participera à la commémoration du centenaire des apparitions à Fatima. Prévoir des délais plus larges pour vos rendez-vous professionnels!