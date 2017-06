Rénovations au Centre des Congrès de Prague

L'objectif des travaux en cours: transformer le Centre des congrès de Prague en un lieu où les technologies seront au service des congrès et des conférences. Avec notamment du Wifi de qualité (180 points de connexion), des applications dédiées pour guider les conférenciers ou encore leur fournir toutes les informations nécessaires en temps réel.À l'heure actuelle, des rénovations intérieures sont en cours dans les couloirs et les foyers, ainsi que dans les deux plus grandes salles: le Palais des Congrès et le Salon du Forum où les planchers sont remis à neuf, les sièges d'ameublement nouvellement rembourrés, l'éclairage scénique et classique ainsi que la haute technologie audiovisuelle installée, plafonds et bardage en bois dans les couloirs remis à neuf, toilettes rénovées et la plupart des lumières remplacées pour des lumières LED plus économiques.Au rez-de-chaussée, près de l'entrée principale, un nouveau bureau d'information et d'inscription sera construit. La rénovation va évidemment toucher la façade. En novembre, le PCC accueillera le Congrès ICCA dans un nouveau look.