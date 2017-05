Reporting, les acheteurs presque satisfaits mais…

Autre bonne nouvelle, seuls 4,69% affirment qu’ils n’ont pas besoin de reporting. Une vision sans doute associée à la taille de l’entreprise et aux besoins qui y sont liés. Si l’on reprend dans l’ordre les réponses formuées, la satisfaction est totale pour 17,68 % des participants. Notons que dans l’étude que nous réalisons pour l'IFTM Top Resa, à paraître en septembre prochain, une très grande partie de ceux qui se disent satisfaits de leur reporting se trouvent dans l’univers des utilisateurs de cartes logées. Rien de très surprenant.



Il ne faut pas pour autant négliger les déçus. Les 27,9% qui reconnaissent des absences fortes dans les informations fournies. Etonnant quand on sait que la plupart des outils de reporting se paramètrent par l’utilisateur lui-même. " En fait, nous n’avons pas le temps de créer des indicateurs intermédiaires au-delà des seules dépenses mesurées ", explique un acheteur de l’aéronautique qui affirme que sur plus de 160 datas mesurées et consolidées, plus de 80% n’ont pas de marqueurs comparatifs permettant une analyse détaillée. Difficulté sans doute liée à la variété des dépenses engagées pour les déplacements professionnels.



Enfin 9,67 % de se disent totalement déçus par ce qu’ils récupèrent. Mauvaise préparation, premier pas dans cet univers complexe du reporting ? Difficile de le savoir. Mais la déception est là et bien là, il faut juste le constater.