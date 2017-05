Réservations d'hôtels en ligne : attention aux pratiques trompeuses

La DGCCRF a mené une enquête nationale auprès de 21 sites de réservation de chambres d'hôtels et restaurants (13 agences de voyage en ligne, 7 plates-formes de réservations de restaurants et un site d’avis en ligne) dont cinq n'ont pas de structure en France. Elle a relevé plusieurs pratiques trompeuses pour le consommateur.



L'organisme indique que certains sites affichent des "prix barrés et des comparaisons avantageuses avec des tarifs fantaisistes ou non comparables et faisant croire à une fausse économie" . Elle remarque également que la classification hôtelière par le système des étoiles n'est pas toujours respecté ou que de fausses allégations de disponibilité comme par exemple la mention "dernière chambre disponible" sont affichées. La DGCCRF pointe également du doigt certaines allégations "trompeuses" telles que "garantie du meilleur prix, prix spécial, promo, avis certifiés..." . Elle dénonce également les offres dites "secrètes" où le consommateur n’est pas informé où il séjournera, avant d’avoir validé sa réservation.



Concernant les sites de réservations de table, elle a remarqué sur certaines plates-formes des décalages entre les prix promus et les tarifs réellement pratiqués par le restaurant, l'absence de prix ou des fausses promotions. En outre, certains internautes se voient proposer des menus spécifiques par rapport aux autres clients. De plus, des restaurants non réservables sont parfois mis en avant.



La Répression des fraudes donne des conseils sur son site internet afin que les internautes pour éviter de tomber dans ces pièges.



Avant d'effectuer une réservation sur une plate-forme en ligne, elle recommande ainsi aux voyageurs de se rendre directement sur le site de l’hôtel choisi afin de vérifier les tarifs et les disponibilités ou encore de prendre le temps de contacter l’établissement directement pour se faire préciser certains points (conditions d’annulation, chambre avec vue, lit enfant, petit-déjeuner, etc.), voire pour négocier une baisse du tarif.



La DGCCRF ajoute "Méfiez-vous des mentions alarmistes telles que «À saisir, plus que 1 chambre», «6 autres personnes regardent cet hôtel». Il est probable que le site que vous visitez n’avait qu’une seule chambre attribuée par cet hôtel cela ne signifie nullement que cet établissement n’a plus aucune chambre disponible. Là encore, n’hésitez pas à contacter directement l’hôtel qui vous intéresse".



Il est préférable également de garder systématiquement une trace écrite des réservations et paiement et de vérifier soigneusement ses éléments d’identité (nom, prénom, adresse mèl, etc.) avant de valider la commande.