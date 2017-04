Responsable Administratif et Comptable à St Priest (69)

Filiale du 4ème acteur du voyage d’affaire aux USA, Travel and Transport France fournit aux entreprises des services et des solutions de gestion et d’optimisation de leurs déplacements professionnels.

En lien direct avec la Direction Générale, vous êtres chargé de l’ensemble de l’administratif et de la gestion comptable.



Vos missions principales :

• Analyse et justifie les comptes généraux du périmètre attribué,

• Immobilisations (imputation, suivi des immobilisations)

• Comptes liés à la fiscalité directe et indirecte (TVA…)

• Participe aux clôtures mensuelles pour son périmètre, en relation avec les Comptabilités Tiers externalisées.

• Edition des journaux Mensuels (achat-vente / marge / commission / Trésorerie…)

• Suivi des comptes clients et fournisseurs

• Relance des règlements client

• Rapprochements bancaires

• Préparer les règlements fournisseurs

• Reporting et suivi de l’activité

• Lien avec le cabinet comptable de l’entreprise

• Pointage planning RH (Paies externalisées),

• Gestion des flux comptables vers le cabinet comptable.

• Contrôler, saisir les pièces comptables et pointage sur l’outil de Back-Office/Facturation (VIAXEO)

• Pointage des règlements et concordance avec la facturation.

• Gérer les encaissements clients et prestataires

• Classer et hiérarchiser l’ensemble des pièces comptables, clients et fournisseurs,



Profil recherché

De formation supérieur BAC+2 mini de type BTS gestion/comptable, BTS gestion PME/PMI ou équivalent.

Vous avez impérativement une expérience de 5 ans mini dans les missions responsable administratif et comptable au sein d'une TPE ou PME idéalement dans le domaine du voyage.

Vous maîtrisez les normes et procédures comptable, avec la connaissance de SAGE Maitrise des outils informatiques comptables et bureautiques.

Un bon niveau d’anglais serait un plus.

Qualités requises :

Autonomie, sens de l'initiative, multi-taches, rigoureux, esprit d'équipe, sens de l'organisation et des responsabilités, discrétion.



Infos pratiques :

Lieu de travail : SAINT PRIEST

Informations salariales : A déterminer selon le profil

Déplacements fréquents ? Non

Les réponses doivent être formulées simultanément :

- par mail à :[ job@tandt.fr]mail: job@tandt.fr

- par courrier à :

TRAVEL AND TRANSPORT

523 Cours du 3eme Millénaire

Parc Mail - Bat D

69800 SAINT PRIEST