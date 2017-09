Responsable Partenariats pour une agence de voyages en ligne OTA spécialisée dans l'aérien

- Gérer le portefeuille de partenaires : négociations, contractualisation, renouvellement…- Assurer le succès des partenariats existants par le développement des ventes et des revenus liés à leur commercialisation- Optimiser le retour sur investissement de chaque contrat- Suivre l'intégration, la mise en place et le pilotage des partenariats- Définir et/ou suivre un plan marketing en accord avec les différents partenaires- Négocier des opérations commerciales et/ou des animations auprès des partenaires- Assurer une veille concurrentielle et lancer les alertes nécessaires pour garder la compétitivité de l’entreprise- Travailler en bonne intelligence avec tous les services concernés (Direction, marketing, IT, agents de voyages, …)- Assurez l’analyse de vos actions et leur reporting auprès de la Direction- Etre source de proposition pour améliorer les performances des leviers marketing et la compréhension des sources de traficLieu de travail : 75001 Paris, Proche avenue de l'opéraInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : vsimoes@bdv.fr