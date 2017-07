Amadeus France vous propose un poste de Responsable Contrôle de Gestion (H/F) en CDIAu sein d’une équipe de 4 personnes, vos objectifs seront de fournir aux responsables budgétaires une vision économique de leur activité, d’anticiper et participer à l’évolution des outils et de l’organisation, d’être le relais privilégié du DAF et le garant d’une optimisation de la performance financière de l’entreprise.- Contribuer à la réalisation des exercices budgétaires et forecasts en collaboration étroite avec les responsables budgétaires.- Produire à destination du comité de direction des analyses synthétiques de la performance des services selon différentes dimensions (suivi des coûts directs, indirects, investissements,…).- Participer activement à la définition des plans stratégiques et formuler des recommandations.- Prendre en charge des projets clés sur le périmètre en lien avec les directions opérationnelles.- Élaborer des analyses ponctuelles à la demande du CFO et du comité de direction.- Participer à la validation des données financières et de gestion, dans le cadre des clôtures mensuelles.- Diffuser aux responsables budgétaires les reportings d’activités sur une base mensuelle. Garantir la fiabilisation des dépenses prévisionnelles sur l’ensemble des projets opérationnels.- S’assurer au sein de l’entreprise du respect des règles, normes, procédures financières groupe.- Réaliser des analyses de profitabilité par clients / segments et des études économiques ponctuelles afin de suivre la performance économique.- Contribuer aux évolutions des outils de reporting notamment dans le cadre des projets corporate.Doté d’un excellent relationnel, vous assurez un rôle d’accompagnement et de conseil auprès des responsables d’activité. Force de proposition, vous participez à l’optimisation des process internes et à la mise en place d’outils d’aide à la décision.De formation supérieure (Bac+5) dans le domaine de la finance, vous êtes reconnu pour votre sens de l’analyse et votre esprit de synthèse. Vous avez un goût prononcé pour les chiffres et les systèmes d’information. La maîtrise des outils bureautiques est indispensable. Votre niveau d’Anglais est courant et la connaissance de SAP est un plus. Des déplacements professionnels sont à prévoir.Rejoignez-nous et construisons ensemble le futur du voyage !Lieu de travail : Issy-les-MoulineauxInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? OuiMerci de postuler via notre site internet amadeus.fr rubrique carrières offre n°73507Amadeus France Services, 2-8 avenue du Bas Meudon 92445 ISSY LES MOULINEAUX CédexAdresse postale pour le retour des candidatures :www.amadeus.fr rubrique carrière offre 73507