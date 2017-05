Responsable des Partenariats fournisseurs H/F pour OuiBusiness

Envie de relever un défi ? De travailler dans une start up novatrice dans le voyage d'affaire ? Alors vous êtes fait pour ce poste ! Au sein d'une équipe sous la responsabilité d'un directeur commercial, vous aurez pour mission le développement des Partenariats avec les Fournisseurs : hôtels, résidences de Tourisme, salles de réunion, espaces de Coworking, etc...seront les suivantes :- Développer activement votre portefeuille- Etre à l'écoute permanente de nos partenaires- Anticiper et analyser les besoins de nos partenaires- Proposer des solutions adaptées afin d'apporter une totale satisfaction à nos partenaires- Développer activement des accord par votre talent de négociateur.De formation supérieure commerciale, vous justifiez de plusieurs expériences réussies en qualité de commercial (B to B).Vous êtes un(e) chasseur(euse), ambitieux(euse), audacieux(euse), pugnace et la compétition vous stimule.Vous êtes motivé(e) par l'atteinte d'objectifs et passionné(e) par la négociation.Le téléphone ne vous fait pas peur !Nous ne recherchons pas juste un(e) conseiller(ère) commercial(e) mais une personnalité !Votre excellent relationnel fera toute la différence.Nous vous offrons tous les outils nécessaires au développement de votre talent dont une rémunération motivante (Fixe sur 12 mois + plan de commissionnement attractif) de 35 K€ annuel.Nos partenaires sont notre priorité… alors n'attendez plus, postulez et rejoignez nos équipesLe Permis B est obligatoire.Lieu de travail : Paris 12Informations salariales : Entre 30 et 40 000 € par anDéplacements fréquents ? : OuiEnvoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’attention de Martial Lhermitte à martial.lhermitte@oui-business.com