Russie : le foot fait changer les règles d'enregistrement des visas

"les bureaux du FMS étant fermés les week-ends, les autorités russes n'ont, pour le moment, prévu aucune dérogation dans le cadre d'une arrivée les samedis ou dimanches... Il est donc fortement conseillé et dans la mesure du possible d'envisager une arrivée en Russie durant un jour ouvré afin de ne pas être soumis à des sanctions d'ordre financière et de rencontrer des complications au moment de votre départ".

Si vous êtes invité par une entreprise (Affaires):

Si vous séjournez dans un hôtel (Tourisme/Affaires):

Si vous séjournez chez l'habitant (Tourisme):

Pendant la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 ainsi que la Coupe du Monde de la FIFA 2018, l'enregistrement du visa auprès du Service Fédéral Territorial des Migrations (FMS) devra être effectué dans les 24h suivant l'arrivée du voyageur sur le sol russe par l'hôtel, l'entreprise invitante ou le particulier l'hébergeant, et cela même si les séjours n’excèdent pas les 7 jours.Toutefois, les professionnels tentés par un week-end bleisure devront faire attention. Action-visas prévient queDu 1er Juin 2017 au 12 Juillet 2017, les voyageurs arrivant et séjournant dans les villes ci-dessous devront effectuer cette démarche obligatoire dans les 24h suivants leur arrivée en Russie:- Région Centre: Moscou- Région Nord-Est: Saint-Pétersbourg- Région Est: Kazan- Région Sud: SochiDu 25 Mai 2018 au 25 Juillet 2018, les voyageurs arrivant et séjournant dans les villes ci-dessous devront effectuer cette démarche obligatoire dans les 24h suivants leur arrivée en Russie:- Région Centre: Moscou et Nizhny-Novgorod- Région Nord-Ouest: Saint-Pétersbourg et Kaliningrad- Région Est: Saransk, Kazan, Samara et Iekaterinbourg- Région Sud: Volgograd, Rostov-sur-le-Don et SotchiCette “restriction” ne s'appliquera pas pour les types de voyageurs suivants participants aux deux événements: les sportifs étrangers, les représentants de la FIFA, les organisateurs affiliés à la FIFA, les confédérations et associations nationales de football figurant sur les listes de la FIFA.La société invitante devra effectuer cette démarche auprès du bureau territorial du FMS sur présentation de votre passeport revêtu du visa et de votre carte de migration remplie à votre arrivée à l'aéroport.L'hôtel, si ce dernier dispose d'une accréditation d'enregistrement des étrangers, effectuera cette procédure sur présentation de votre passeport revêtu du visa et de votre carte de migration remplie à votre arrivée à l'aéroport. Attention, certains hôtels peuvent facturer cette démarche.Le propriétaire du logement devra vous enregistrer, en votre compagnie, pour la période votre séjour auprès du bureau de poste local. Il devra présenter son passeport intérieur ainsi que votre passeport/visa et la carte de migration. Cette démarche coute en moyenne une quinzaine d'euros.A votre départ, vous devrez remettre la partie détachable du formulaire d'enregistrement au propriétaire qui doit le faire parvenir aux autorités dans les 24h (en cas de non-présentation, vous pourriez vous voir refuser une future entrée dans le pays).