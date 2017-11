Rwanda : le visa à l'arrivée à partir du 1er janvier

Les démarches administratives pour se rendre au Rwanda vont bientôt être beaucoup plus simples. Le pays proposera à compter du 1er janvier 2018 la délivrance d'un visa de 30 jours à l'arrivée dans le pays à tous les voyageurs étrangers. La Direction de l'Immigration et de l'Émigration a annoncé l'extension de ce service - qui était offert aux ressortissants des pays africains - à l'ensemble des nationalités le 16 novembre dernier.Ainsi à partir de l'année prochaine, les voyageurs d'affaires auront 3 possibilités pour obtenir le sésame leur ouvrant les portes du Rwanda :- Obtenir le visa avant le départ auprès du service consulaire- Obtenir un visa électronique avant le départ via ce lien - Obtenir, à compter du 1er Janvier 2018, votre visa à l'arrivée dans le pays