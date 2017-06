Selon les GDS, Rwandair n'assurera pas deux liaisons hebdomdaires entre Kigali et Bruxelles comme cela avait été annoncé dans un premier temps , mais trois.La desserte débutera le 14 juillet 2017. L'A330 de la compagnie africaine décollera de la capitale du Rwanda à 10h30 tous les mardi, jeudi et vendredi et se posera en Belgique à 19h00. Après 1h10 d'escale, l'avion mettre la cap sur Londres Gatwick où il atterrira à 20h25 (heure locale). Il redécollera à 21h50 pour une arrivée à Kigali à 7h30 le lendemain