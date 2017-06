Ryanair : les clients de sièges attribués ont 60 jours pour s’enregistrer

Désormais, tous les passagers de Ryanair qui ont acheté un billet avec place attribuée, peuvent effectuer leur enregistrement en ligne et sur l'application entre 60 jours et 2 heures avant leur vol.Cette modification a été mise en place dans le cadre de la quatrième année du programme "Always Getting Better" de la low-cost.De leur côté, les voyageurs qui ne bénéficient pas du service siège assigné peuvent effectuer le check-in entre 4 jours et 2 heures avant leur départ et se voient attribués un siège au hasard gratuitement.Attention, les passagers ne disposant pas de billet Business Plus déboursent 50€ s'ils font l'enregistrement à l'aéroport.