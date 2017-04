Ryanair: "Les vols vers la Grande-Bretagne pourraient être annulés après le Brexit"

Pessimiste ou provocateur ? Difficile de le dire tant Michael O'Leary est aujourd'hui précis dans ses arguments et le regard qu'il porte sur le Brexit. Pour lui, "Les vols vers et de la Grande-Bretagne pourraient être annulés dans les semaines qui suivront la mise en place du Brexit". Cité par The Independent, il joute "le transport low cost va se reconstruire sans l'Angleterre".